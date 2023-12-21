Орбан принял приглашение Зеленского

By Euronews

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел ежегодную пресс-конференцию. На ней он заявил, что принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу. Это будут первые полноценные переговоры двух лидеров с момента начала полномасштабного российского вторжения.

Как заявил на ежегодной пресс-конференции в Будапеште Орбан, он и украинский лидер обменялись несколькими словами в кулуарах церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе 10 декабря. В частности, Владимир Зеленский предложил обсудить перспективы вступления Украины в Европейский союз.

"Если мы хотим выделить деньги Украине, во-первых, давайте не будем выделять их на пять лет, потому что мы не представляем, что случится через шесть месяцев. Так что давайте установим разумные сроки. Второе: мы должны посмотреть на размер поддержки от США. Третье предложение: даже если мы даем деньги, мы не должны выделять их из общего бюджета. И наконец, это не должно быть общим решением", — заявил венгерский премьер.

Ранее Венгрия заблокировала выделение пакета финансовой помощи Украине на 50 млрд евро. На пресс-конференции Виктор Орбан вновь подчеркнул, что средства должны выделять желающие помочь Киеву страны, а не Брюссель из бюджета ЕС. Добиваясь согласия на это Венгрии, ЕС "фактически шантажирует" Будапешт, заявил он.