ООН: 570 тысяч жителей Газы голодают

By Euronews

Четверть населения сектора Газа голодает из-за последствий войны между Израилем и ХАМАС. Об этом говорится в новом докладе ООН.

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Армия Израиля утверждает, что поразила с воздуха еще 230 целей в секторе Газа. Между тем наземные войска ЦАХАЛ, по сообщениям, обнаружили в школе в Джабалии оружие и новые туннели ХАМАС.

Израильтяне завершили операцию на юге города Газа и продвигаются в центр палестинского анклава.

От войны между Израилем и ХАМАС страдают мирные жители сектора: как заявили в подконтрольном ХАМАС Минздраве Газы, за время боевых действий там погибли около 20 тысяч человек.

По данным ООН, 570 тысяч человек — или около четверти населения Газы — голодают.

"Время пришло. Мы имеем дело с голодающими людьми. Взрослыми, детьми. Это невыносимо. Везде, куда бы мы ни пошли, люди просят еду, даже в больнице", — заявил координатор экстренной медицинской помощи ВОЗ Шон Кейси.

Между тем, как сообщают западные СМИ, ХАМАС отказался от семидневного перемирия, которое предложил Израиль в обмен на освобождение 40 заложников: женщин и детей. Боевики также объявили, что обстреляют ракетами Тель-Авив "в ответ на израильские расправы над мирными жителями".