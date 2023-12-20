Благословение однополых пар: "Важный шаг вперёд"

Решение понтифика, против которого звучат возражения внутри церкви, комментирует ватиканский корреспондент издания "Мессаджеро" Франка Джансолдати.
Папа римский Франциск одобрил документ, позволяющий католическим священникам благословлять пары, не состоящие в браке, в том числе и однополые.
"Ватикан заявляет, что благословения не должны быть частью обычных церковных ритуалов или иметь отношение к гражданским союзам или свадьбам. Другими словами, Ватикан продолжает рассматривать брак как союз между мужчиной и женщиной. Таким образом, хотя это и не то же самое, что литургическое благословение, оно представляет собой значительный сдвиг в отношении к ЛГБТК-людям со стороны католической церкви", — передает корреспондент Euronews Джорджа Орланди. Она обратилась за комментарием к эксперту.