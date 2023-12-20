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Благословение однополых пар: "Важный шаг вперёд"

Пара римский Франциск на всеобщей еженедельной аудиенции в Ватикане, 20 декабря
Пара римский Франциск на всеобщей еженедельной аудиенции в Ватикане, 20 декабря Авторское право Andrew Medichini/AP
By Giorgia OrlandiEuronews
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Решение понтифика, против которого звучат возражения внутри церкви, комментирует ватиканский корреспондент издания "Мессаджеро" Франка Джансолдати.

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Папа римский Франциск одобрил документ, позволяющий католическим священникам благословлять пары, не состоящие в браке, в том числе и однополые.

"Ватикан заявляет, что благословения не должны быть частью обычных церковных ритуалов или иметь отношение к гражданским союзам или свадьбам. Другими словами, Ватикан продолжает рассматривать брак как союз между мужчиной и женщиной. Таким образом, хотя это и не то же самое, что литургическое благословение, оно представляет собой значительный сдвиг в отношении к ЛГБТК-людям со стороны католической церкви", — передает корреспондент Euronews Джорджа Орланди. Она обратилась за комментарием к эксперту.

Это важный шаг вперед. Это почти как если бы папа Франциск отменил предыдущие решения по этому вопросу, принятые Иоанном Павлом II и папой Бенедиктом, и не будем забывать, что еще в 2021 году папа Франциск утвердил документ, в котором говорилось, что церковь не допустила бы такого шага. Что же произошло за это время? Во время недавнего синода поступили просьбы о подобном благословении, о жесте заботы, просьбы были очень сильные, и папа Франциск не смог их проигнорировать.

Против этого шага будет много возражений. Мы уже видим реакцию в социальных сетях, в основном исходящую от епископов или различных представителей церкви, которые выражают свою озабоченность. Этот шаг будет иметь последствия внутри церкви, которая никогда не была так разделена, как сегодня.
Франка Джансолдати
ватиканский корреспондент издания "Мессаджеро"
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