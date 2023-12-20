Благословение однополых пар: "Важный шаг вперёд"

Это важный шаг вперед. Это почти как если бы папа Франциск отменил предыдущие решения по этому вопросу, принятые Иоанном Павлом II и папой Бенедиктом, и не будем забывать, что еще в 2021 году папа Франциск утвердил документ, в котором говорилось, что церковь не допустила бы такого шага. Что же произошло за это время? Во время недавнего синода поступили просьбы о подобном благословении, о жесте заботы, просьбы были очень сильные, и папа Франциск не смог их проигнорировать.



Против этого шага будет много возражений. Мы уже видим реакцию в социальных сетях, в основном исходящую от епископов или различных представителей церкви, которые выражают свою озабоченность. Этот шаг будет иметь последствия внутри церкви, которая никогда не была так разделена, как сегодня.