Новые власти Польши: общественные СМИ страны ждут большие перемены

Новое правительство Польши намерено реорганизовать работу общественно-правовых СМИ страны. 19 декабря были уволены руководители Польского телевидения, радио и агентства печати.

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Министр культуры Польши отправил в отставку руководителей общественно-правовых СМИ страны - Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати.

Новые власти объясняют это решение необходимостью реорганизации общественного вещания, обвиняя предыдущее правительство в том, что оно использовало СМИ для распространения партийной пропаганды.

"Сейчас будет меняться руководство, составы наблюдательных советов [общественно-правовых СМИ], произойдёт смена команд, которые создают программы, журналистов или, скорее, псевдожурналистов. Проще говоря, общественное телевидение будет возвращено народу", - заявил член правления Польского телевидения Марек Рутка.

Сторонники находившейся у власти в течение восьми лет партии "Право и справедливость", включая ее лидера Ярослава Качиньского, устроили акцию протеста в здании Польского телевидения.

Во вторник Сейм Польши принял резолюцию о "восстановлении легитимности и беспристрастности" общественных СМИ. Из 344 депутатов нижней палаты польского парламента, за проголосовали 244, 84 - против, 16 воздержались.

В последние годы общественные польские СМИ не раз подвергались критике со стороны международных журналистских организаций. В опубликованном в 2020 году докладеорганизаций-партнеров Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов отмечалось, что прежнее польское правительство во главе с партией "Право и справедливость" использовали "особые методы для оказания давления на независимые средства массовой информации и ограничения их деятельности".

Во Всемирном индексе свободы прессы за годы правления партии "Право и справедливость" Польша опустилась с 18-го на 57-е место. В последнем обзоре, посвященном стране, организация "Репортеры без границ" подчеркивает, что "общественные СМИ, и в частности телегруппа TVP, стали инструментами правительственной пропаганды".