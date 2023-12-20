В Тбилиси простились с кинорежиссёром Отаром Иоселиани

By Euronews

Лауреата нескольких кинопремий не стало на 90-м году жизни

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В Тбилиси простились с Отаром Иоселиани.

Грузинского кинорежиссера, большую часть жизни снимавшего во Франции, не стало 17 декабря на 90-м году жизни.

Фильмы Иоселиани, известные своей фантазией и ироничной отстраненностью, были признаны за рубежом.

Его первая полнометражная лента "Листопад" в 1968 году была отмечена наградой как лучший дебют на Каннском кинофестивале.

Фильмы "Пастораль" и "Утро понедельника" чествовали на Берлинале, ряд других, в том числе "Фавориты луны", снятый в 1984 году, получили специальный приз жюри в Венеции.