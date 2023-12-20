Франция меняет миграционное законодательство

Парламент Франции одобрил спорный иммиграционный закон, облегчающий въезд квалифицированной рабочей силы, но ограничивающий социальные выплаты определёнными условиями.

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Французский парламент принял спорный правительственный законопроект, ужесточающий правила иммиграции. Он был одобрен обеими палатами - сенатом и Национальным собранием - после того, как партия президента Макрона достигла компромисса с консервативной оппозицией.

Для этого пришлось ужесточить некоторые меры, чтобы обойтись без голосов крайне правых во главе с Марин Ле Пен. Правительство не имеет большинства в парламенте после выборов в законодательные органы, последовавших за переизбранием Макрона президентом в 2022 году.

Министр внутренних дел Жерар Дарманен поддержал законопроект, заявив, что он принесет пользу легальным мигрантам и защитит французских рабочих:

"Ни один президент Республики, ни одно правительство, ни одно большинство – даже Франсуа Миттеран в 1981 году – не положили в законе Республики конец лицемерию: давайте легализовать тех, кто работает. Со следующего года будет еще 10 000 регуляризаций, это победа большинства".

Ранее в воскресенье Дарманен предупредил, что Ле Пен рискует выиграть президентские выборы 2027 года, если законопроект не будет принят.

Пересмотра первоначального документа и введения ужесточений добивались правые партии, исходя из чего Марин ле Пен заявила, что это их победа:

_"Тем не менее м__ы можем радоваться идеологическому прогрессу, идеологической победе даже Национального объединения (RN), поскольку теперь это закреплено в законе как национальный приоритет". _-

Ле Пен, трижды кандидат в президенты, возглавляет законодателей от RN в парламенте. и, как ожидается, снова будет баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Законопроект вводит разрешение на временное проживание при определенных условиях для квалифицированных рабочих в областях, испытывающих нехватку рабочей силы, и упрощает процесс предоставления убежища. Но при этом иностранцам предоставляется право получать государственные субсидии, в том числе помощь с квартплатой, только после того, как они проживут во Франции несколько месяцев или даже лет.

Эммануэль Макрон пришел к власти в 2017 году, возглавив широкое центристское движение, которое сплотило левых и правых, но теперь это хрупкое единство рискует разрушиться из-за миграционного законодательства.

Различные поправки привели к дальнейшему ужесточению иммиграционных мер с момента первоначального представления законопроекта, и левые обвинили правительство в том, что оно поддалось давлению со стороны крайне правых.

Ключевые левые члены Партии возрождения Макрона и союзных фракций заявили, что больше не могут его поддерживать, а несколько министров, как сообщается, пригрозили уйти в отставку.

В знак серьезности ситуации Макрон созвал собрание своей правящей партии в Елисейском дворце перед голосованием. По словам участника встречи, Макрон заявил, что вынес бы законопроект на новое чтение, а не обнародовал бы его, если бы он был принят только с помощью голосов РН Ле Пен.

Левые и крайне левые резко негативно отреагировали напринятие закона, который лидер фракции в Национальном собрании Борис Валло назвал "большим позором для правительства".

Десятки НПО раскритиковали документ, назвав его "самым регрессивным иммиграционным законом за последние 40 лет, касающийся прав и условий жизни иностранцев, в том числе тех, кто уже давно находится во Франции". ОБ этом говорится в совместном заявлении около 50 групп, включая Французскую лигу прав человека.

Ключевым элементом теперь является то, что льготами по социальному обеспечению иностранцы смогут пользоваться лишь после пяти лет проживания во ФЫранции или 30 месяцев для тех, кто имеет работу.

Могут быть согласованы миграционные квоты, а также предусмотрены меры по лишению осужденных с двойным гражданством французского.

"Благодаря этому тексту, вдохновленному брошюрами RN против иммиграции, мы столкнулись со сдвигом в истории республики и ее фундаментальных ценностях", - заявил лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель.