США создают коалицию в Красном море для защиты от хуситов

Хуситы заявили, что международный альянс не остановит атаки.

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США создают международную коалицию для борьбы с угрозой со стороны йеменских боевиков-хуситов в Красном море. Во вторник глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с представителями 43 стран, ЕС и НАТО. Он также объявил о начале проведения операции "Страж Процветания" (Operation Prosperity Guardian) по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Красном море. В заявлении ведомства говорится, что в этой операции принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшелы и Испания.

Из-за участившихся атак хуситов о прекращении поставок через Красное море накануне заявили многие крупные перевозчики.

Агентство AP со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает, что в рамках новой миссии военные корабли не обязательно будут сопровождать конкретное судно, но будут иметь возможность обеспечить прикрытие в нужный момент.

Мухаммад Абдель-Салам, представитель хуситов, заявил, что коалиция во главе с США не остановит атаки на связанные с Израилем суда и что йеменские мятежники продолжат поддерживать палестинский народ в секторе Газа, так как "Израиль ведет агрессивную и несправедливую войну".