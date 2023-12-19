Суд в Польше вынес приговор по делу о шпионаже в пользу России

By Euronews

Все четырнадцать подсудимых признали вину, сообщили в прокуратуре. Они приговорены к тюремным срокам от одного месяца до шести лет.

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Суд в Польше признал виновными в шпионаже и других преступлениях 14 граждан России, Беларуси и Украины.

В приговоре отмечается, что некоторые из них "действовали в составе организованной преступной группы".

По данным польской прокуратуры, обвиняемые занимались разведывательной деятельностью в районе морских портов и воинских частей, готовили диверсии и вели пропагандистскую деятельность против Польши по заданию российских спецслужб.

Сообщается, что все подсудимые признали вину. Они приговорены к различным срокам тюремного заключения - от одного месяца до шести лет, а также уплате штрафов.

Процесс над двумя другими подозреваемыми, которые также проходят по этому делу, но отказались признать вину, будет проведен отдельно.