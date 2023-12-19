Немецкие машинисты поездов готовы к бессрочной забастовке

Члены профсоюза GDL, представляющего интересы машинистов, проголосовали подавляющим большинством голосов за проведение бессрочных забастовок в споре с Deutsche Bahn. При этом глава профсоюза пообещал, что до 8 января будущего года забастовок на железной дороге не будет.

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Члены немецкого профсоюза машинистов поездов (GDL) подавляющим большинством голосов поддержали возможность проведения бессрочных забастовок в споре с национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Члены профсоюза добиваются повышения заработной платы на €555 и сокращения рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно, с 38 до 35 часов при сохранении полной зарплаты.

Председатель профсоюза машинистов GDL Клаус Везельски заявил, что переговоры с Deutsche Bahn зашли в тупик. Компания согласна повысить зарплату сотрудникам лишь на 11 процентов, требование о сокращении рабочих часов её руководство называет невыполнимым.

Глава профсоюза пообещал, что до 8 января забастовок не будет.