Масштабные разрушения в провинции Ганьсу после землетрясения

Работу спасателей осложняет похолодание. Разрушены более 150 тысяч домов.

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Более 150 тысячи домов повреждены либо полностью разрушены в результате мощного землетрясения в китайской провинции Ганьсу.

Жертвами удара стихии стали свыше 120 человек, сотни получили ранения.

Работу спасателей усложняет сильное похолодание в регионе. Ночью температура воздуха в некоторых горных районах опускается до -15 градусов Цельсия.

Разрушены дороги, объекты инфраструктуры, в зону бедствия направлены более трех тысяч сотрудников чрезвычайных служб и гуманитарная помощь.

Провинция Ганьсу является одной из самых бедных в Китае.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на вторник и стало самым смертельным за последние 9 лет в стране. Эпицентр толчка находился в сельской местности в уезде Цзишишань.

К вечеру вторника удалось восстановить связь и электроснабжение.