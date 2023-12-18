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Визит президента Турции в Венгрию

Венгрия
Венгрия Авторское право Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Вопросы двустороннего сотрудничества и членство Швеции в НАТО. Эти и другие вопросы в повестке дня переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Президент Турции Реджеп Тайип в понедельник посетил Венгрию с однодневным визитом. Один из вопросов на переговорах с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Каталин Новак - вступление Швеции в НАТО. 

Турция и Венгрия — единственные страны-члены альянса, которые еще не дали зеленый свет на интеграцию скандинавской страны в НАТО. 

Сообщалось также, что стороны намерены подписать 16 соглашений о сотрудничестве в различных областях. 

Визит Эрдогана в Венгрию совпадает со 100-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

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