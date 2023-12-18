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Граждане Чили отвергли новую конституцию

В Чили граждане страны отвергли проект нового Основного закона, который призван был заменить конституцию
В Чили граждане страны отвергли проект нового Основного закона, который призван был заменить конституцию Авторское право Matias Basualdo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Граждане Чили на референдуме во второй раз отклонили проект новой конституции, так что в стране продолжит действовать Основной закон времен Пиночета

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На референдуме в Чили граждане страны отвергли проект нового Основного закона, который призван был заменить конституцию, введенную еще в 1980 году во времена диктатуры Аугусто Пиночета.

Почти 56% чилийцев высказались против, 44% проголосовали за. Это уже вторая за последние годы попытка ввести новый свод законов.

Процесс разработки новой конституции начался после масштабных протестов против неравенства, охвативших страну в 2019 году.

Какую конституцию хотят протестующие?

Одним из требований протестующих стала разработка новой конституции, которая гарантировала бы больший контроль государства над обеспечением граждан базовыми услугами. 25 октября 2020 года в Чили прошел референдум, на котором за изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан.

В Учредительное собрание первого созыва вошли 155 членов, которые были избраны в апреле 2021 года в результате всенародного голосования. Большинство в органе получили представители левых и левоцентристских партий и движений.

На референдуме 4 сентября 2022 года против одобрения проекта конституции высказались 61,86% чилийцев, за - 38,14%. По мнению экспертов, социально ориентированный документ избиратели сочли слишком радикальным.

В декабре 2022 года чилийские законодатели из оппозиции и правящей коалиции договорились повторно запустить разработку новой конституции. В марте 2023 года приступила к работе экспертная комиссия из 24 человек, избранных парламентом. Они подготовили предварительный проект конституции, доработкой которого занималось новое Учредительное собрание. В него вошли 50 человек, которые были избраны в результате общенационального голосования. Большинство в нем получили представители правых и правоцентристских сил.

Как и в предыдущем проекте, в новом документе Чили определяется как "социальное и демократическое правовое государство". Однако в этой версии указывается, что социальные права могут предоставляться не только государством, но и частными учреждениями. Коренные народы признаются частью единой и неделимой чилийской нации, государство обязуется уважать и продвигать их индивидуальные и коллективные права, при этом по сравнению с первым проектом был исключен пункт их обязательного представительства в парламенте.

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