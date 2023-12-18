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Наводнение на севере Австралии

Дороги и железнодорожные линии перерезаны
Дороги и железнодорожные линии перерезаны Авторское право Joshua Prieto/AAP IMAGE
By Euronews
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Проливные дожди вызвали сильное наводнение на севере Австралии

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Сильное наводнение обрушилось на север Австралии, где местами за сутки выпало более 600 миллиметров осадков. Город Кэрнс с населением в 160 тысяч человек был затоплен после того, как реки вышли из берегов.

Местные жители в отчаянии цеплялись за крыши домов. За ночь спасатели срочно эвакуировали более 300 человек. По данным властей, погибших и серьезно пострадавших нет.

Дороги и железнодорожные линии перерезаны, населенные пункты изолированы, закрыт аэропорт, тысячи домов и предприятий остались без электричества.

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