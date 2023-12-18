Протестующие в Европе призывают Израиль к прекращению огня

By Euronews

В странах Европы прошли акции в поддержку палестинцев, их участники призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

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В воскресенье в Брюсселе прошла манифестация в поддержку палестинцев в секторе Газа. В ней приняли участие около 27 тысяч человек, которые призывали к немедленному прекращению огня и защите мирного палестинского населения.

Между тем международное давление на Израиль с требованием перемирия в секторе Газа усиливается. Германия, Великобритания и Франция на выходных призвали прекратить боевые действия.

"Я чувствую, что в умах людей происходят изменения, но мы все еще не видим действий, и крайне важно, чтобы Бельгия и, конечно же, ЕС, срочно приняли меры", - говорит эта участница манифестации.

"Больше стран должны начать помогать Палестине. Я надеюсь, что помощи будет больше, меньше детей будет подвергаться нападениям и меньше плохого будет происходить", - говорит этот мальчик.

Сотни протестующих также собрались в Брайтоне, на юго-востоке Англии. Они требовали немедленного прекращения огня, размахивая палестинскими флагами.

Война между Израилем и ХАМАС продолжается уже 11-ю неделю, и разрушительные последствия конфликта для мирного населения Газы вызывают осуждение во всем мире.

А в Париже демонстранты призвали к "полному и постоянному прекращению огня".

Война в секторе Газа стала самой кровопролитной за всю историю ближневосточного конфликта. Она началась 7 октября, когда ХАМАС совершил кровавые нападения на Израиль.