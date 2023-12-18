Действующий президент Египта переизбран на третий срок

За время правления ас-Сиси в стране была практически уничтожена оппозиция.

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Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на третий срок подряд. По данным Национальной избирательной комиссии, за него проголосовали 89,6% избирателей, явка составила 66.8%.

Бывший министр обороны ас-Сиси находится у власти с 2014 года. Конкуренцию на выборах ему составили три малоизвестных широкой публике кандидата. За годы подавления инакомыслия в стране не осталось серьезной оппозиции. Тысячи политических оппонентов ас-Сиси находятся в заключении.

Внешний долг Египта растет, экономика переживает тяжелый кризис, инфляция достигла уже 36,4%, национальная валюта потеряла почти половину своей стоимости, цены на продукты питания растут каждую неделю, почти треть населения живет в бедности. Война Израиля против ХАМАС также заставит ас-Сиси решать региональные проблемы.

Сторонники ас-Сиси говорят, что он вернул Египту стабильность после революции 2011 года.

Однако в следующей каденции ему предстоит столкнуться с обострившимися проблемами в стране и регионе. У Египта заметно вырос национальный долг, экономика нестабильна. По подсчётам, почти каждый третий гражданин страны с населением в 105 миллионов человек живёт в бедности.

По официальным данным, 44 миллиона проголосовали на досрочных выборах, которые проходили с 10 по 12 декабря, и почти 39 миллионов отдали свои голоса за ас-Сиси.