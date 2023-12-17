Война в Украине: Москва и Киев обмениваются ударами дронов

В ночь на воскресенье Россия атаковала Украину 20 беспилотниками и двумя ракетами. Все БПЛА и одна ракета были сбиты. Минобороны РФ заявило о 35 сбитых украинских дронах в трех российских областях.

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Войска РФ нанесли новый массированный воздушный удар по Украине. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что в ночь на воскресенье Россия выпустила по Украине из районов оккупированного Крыма и Херсонской области крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59, а также 20 ударных беспилотников.

"Сбиты 20 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" не достигла своей цели", - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер написал, что один человек погиб в результате падения сбитого дрона.

О массированной атаке беспилотников сообщили и в Минобороны России. В заявлении ведомства говорится, что средства ПВО уничтожили и перехватили 35 дронов в трех российских регионах - Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

Губернатой Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram, что "большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет".

В Ростовской области, по неофициальным данным, целью дронов был аэродром в Морозовске, где базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк.

Обе стороны констатируют, что противник значительно увеличил масштабы использования дронов-камикадзе.

Власти Украины ищут пути более эффективной защиты от БПЛА. В частности, в Киеве Днепр патрулирует катер ПВО, что дает ему более четкий обзор, и, что немаловажно, позволяет гораздо быстрее менять позицию, чем если бы он находился на суше.

В субботу Эстония заявила о намерении построить свои системы защиты от дронов, основываясь на опыте Украины в войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем субботнем обращении пообещал "дальнейшее усиление противовоздушной обороны". Он подчеркнул, что речь идет о защите от атак российской авиации.