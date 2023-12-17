Крупнейшие морские перевозчики уходят из Красного моря из-за атак со стороны хуситов

Все больше крупных судоходных компаний предписывают своим капитанам избегать Красного моря и района Баб-эль-Мандебского пролива. В субботу на такой шаг пошли французская CMA CGM и итало-швейцарская MSC.

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Они присоединились к гигантам судоходства Maersk (Мэрск) и Hapag-Lloyd, которые ранее заявили о своем намерении избегать этого района "до дальнейшего уведомления".

Баб-эль-Мандебский пролив разделяет Йемен и Африку, любой корабль, который направляется через Красное море и Суэцкий канал в Европу, должен пройти через него.

В последние дни йеменские повстанцы-хуситы начали серию атак на западные суда в регионе. О боевых действиях по перехвату ракет и дронов с йеменской стороны сообщали военные корабли Франции, Великобритании и США.

Официальные лица США отмечают, что Иран, который поддерживает хуситов, "несет ответственность за принятие мер по прекращению этих атак". США также заявили о своем намерении "решить проблему", которая ставит под угрозу один из самых интенсивных морских путей в мире.

По данным СМИ, на следующей неделе глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего ближневосточного турне объявит о начале операции "Страж процветания" по координации международных усилий по борьбе с угрозой морским перевозкам со стороны хуситов.

Около 12% мировой торговли проходит через Суэцкий канал, пишет Bloomberg со ссылкой на эксперта Института экспорта и международной торговли. Если грузовые суда пойдут более длинным маршрутом, в обход Африки, они будут вынуждены пройти лишние тысячи километров, что приведет к росту расходов на топливо и опозданиям в доставке товаров, отмечает агентство.