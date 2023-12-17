Биньямин Нетаньяху: "Сердца нации разбиты"

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что нужно сохранять военное давление.

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Гибель трех израильских заложников, застреленных по ошибке солдатами ЦАХАЛ, "разбила сердца всей нации", заявил Биньямин Нетаньяху. Тем не менее, глава еврейского государства отметил необходимость сохранять военное давление, поскольку, по его мнению, это единственный способ освободить заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа.

"Со всей глубокой скорбью хочу уточнить: военное давление необходимо как для возвращения похищенных, так и для достижения победы над нашими врагами. Без военного давления мы бы не смогли создать схему, в результате которой были освобождены 110 заложников, и только продолжение военного давления приведет к освобождению всех наших заложников". Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников. Он пообещал сделать все необходимое, чтобы подобное не произошло вновь.

Сразу после трагического инцидента ЦАХАЛ разослал наземным войскам новые протоколы, предусматривающие возможность того, что большему количеству заложников удастся бежать из плена. Сам сценарий с передвижением заложников в зоне боевых действий ранее не принимался во внимание.

Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что война в секторе Газа будет вестись до полного уничтожения ХАМАС. При этом Армия обороны Израиля утверждает, что "военизирован" каждый уголок анклава: в субботу ЦАХАЛ заявил, что больница Камаль Адван в северной части сектора Газа использовалась в качестве командного центра и что оружие и оборудование были обнаружены даже внутри инкубаторов для недоношенных детей.

ХАМАС, в свою очередь, назвал операцию в больнице "ужасающей резней", унесшей "много" жизней среди гражданского населения, а также обвинил в приозошедшем администрацию Джо Байдена.