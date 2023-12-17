Санта-Клаус готовится к Рождеству

В Рованиеми в этот рождественский сезон надеются побить предпандемийный рекорд: ожидается, что, по сравнению с прошлым годом, количество посетителей вырастет на 20 процентов.

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До Рождества осталась всего неделя, и Санта-Клаус или, по-фински, Йоулупукки готовится отправиться в свое большое ежегодное путешествие. А пока он продолжает принимать гостей в своей официальной резиденции в финском Рованиеми, в Лапландии.

По традиции, Санта-Клаус дарит подарки только "хорошим" детям. "Сложно быть хорошим все время, - признает он. - Но если ты стараешься изо всех сил, то это делает меня счастливым".

В Рованиеми в этот рождественский сезон надеются побить предпандемийный рекорд: ожидается, что, по сравнению с прошлым годом, количество посетителей вырастет на 20 процентов.