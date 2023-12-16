Война в Украине: массированная атака дронов на Крым

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на оккупированный Крым. Несколько групп российских БПЛА атаковали Киев. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, похороненных на Лычаковском кладбище во Львове.

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Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на оккупированный Крым. В ведомстве заявили, что с 20:30 до 22:30 были уничтожены 26 беспилотников, еще шесть дронов сбили ближе к полуночи.

Пользователи соцсетей рассказывают о взрывах практически по всему полуострову и в Геническе - городе к северу от Крыма, который также находится на оккупированной территории. О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщалось.

В свою очередь, власти Украины сообщают о новой массированной атаке российских беспилотников. Около полуночи военные зафиксировали несколько групп БПЛА, приближавшихся в сторону южных районов (Херсон, Николаев), а также в сторону Киева: украинские СМИ сообщили о взрывах на окраине столицы. В городской военной администрации заявили, что все дроны Shahed, летевшие в сторону столицы, были сбиты.

В КГВА отметили, что это уже шестая воздушная атака на Киев с начала месяца.

Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года, комбинируя и чередуя виды и типы средств воздушного поражения, подчеркнул глава Киевской ГВА Сергей Попко.

Воздушная тревога в Киеве началась в 23:30 и продолжалась более четырех часов.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу посетил Львов, где, в частности, почтил память воинов, похороненных на Лычаковском кладбище: с середины 2022 года здесь выделено место для воинских могил. Он также встретился с семьями некоторых погибших на войне солдат и офицеров.