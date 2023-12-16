Миграционный кризис на Канарских островах

В этом году на архипелаг уже прибыли 32 436 мигрантов, что превысило рекорд 2006 года. Большинство из них - из Сенегала, Мавритании и Марокко.

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Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заверяет Испанию в поддержке ЕС в решении серьезного миграционного кризиса. Для оценки ситуации она прибыла в пятницу на Канарские острова.

В этом году, по состоянию на 15 ноября, на архипелаг уже прибыли 32 436 мигрантов, что превысило рекорд 2006 года. Большинство из них - из Сенегала, Мавритании и Марокко.

Считается, что путь из Африки на Канарские острова более опасен, чем пересечение Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, в 2023 году на этом пути погибли по меньшей мере 512 человек. При этом подчеркивается, что это лишь подтвержденные данные, тогда как реальная цифра может быть гораздо выше.