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Миграционный кризис на Канарских островах

Мигранты в море, иллюстрационное фото
Мигранты в море, иллюстрационное фото Авторское право Humberto Bilbao/AP
By Euronews Digital
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В этом году на архипелаг уже прибыли 32 436 мигрантов, что превысило рекорд 2006 года. Большинство из них - из Сенегала, Мавритании и Марокко.

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Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заверяет Испанию в поддержке ЕС в решении серьезного миграционного кризиса. Для оценки ситуации она прибыла в пятницу на Канарские острова.

В этом году, по состоянию на 15 ноября, на архипелаг уже прибыли 32 436 мигрантов, что превысило рекорд 2006 года. Большинство из них - из Сенегала, Мавритании и Марокко.

Считается, что путь из Африки на Канарские острова более опасен, чем пересечение Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, в 2023 году на этом пути погибли по меньшей мере 512 человек. При этом подчеркивается, что это лишь подтвержденные данные, тогда как реальная цифра может быть гораздо выше.

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