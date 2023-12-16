Оператор "Аль-Джазиры" погиб в секторе Газа

Оператор телеканала "Аль-Джазира" Самер Абу Дакка скончался от полученных ран после того, как предположительно попал под удар израильского беспилотника. На юге сектора Газа продолжаются тяжелые бои. Израиль принял решение открыть еще один КПП с Египтом для пропуска гуманитарных грузов.

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Оператор телеканала "Аль-Джазира" Самер Абу Дакка скончался от полученных ран после того, как предположительно попал под удар израильского беспилотника. В заявлении канала сообщается, что вместе с Ваэлем аль-Даду, ведущим репортером "Аль-Джазиры" в секторе Газа, он вел съемку в школе, пострадавшей в результате предыдущего удара, когда беспилотник совершил вторую атаку.

Даду смог дойти до медиков самостоятельно, но Дакка, получив тяжелые ранения, умер от потери крови: машина скорой помощи не смогла добраться до него и доставить в больницу, поскольку дороги были завалены обломками. "Аль-Джазира" обвинила армию обороны Израиля в том, что она не пропустила медиков к раненому оператору. В ЦАХАЛ ситуацию пока никак не комментировали.

В Белом доме выразили соболезнования "Аль-Джазире". При этом представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил журналистам: "У нас до сих пор нет признаков того, что израильтяне намеренно преследуют журналистов, освещающих эту войну".

Израиль воюет с ХАМАС в секторе Газа после резни, устроенной этой радикальной группировкой 7 октября, когда около 3000 террористов прорвались через границу анклава и убили около 1200 человек, в основном мирных жителей.

Израиль заявляет, что его наступление направлено на уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать эту группировку, которая полностью контролирует анклав. В заявлениях ЦАХАЛ неоднократно подчеркивалось, что военные наносят удары по всем районам, где действует ХАМАС, стремясь при этом свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Трагедия с оператором "Аль-Джазиры" произошла в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, где продолжаются тяжелые бои. В ЦАХАЛ считают, что именно там находится Яхья Синвар, глава ХАМАС в анклаве.

Сообщается, что солдаты бригады Кирьяти совершили обыск в ряде квартир в Хан-Юнисе, используемых ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что военные обнаружили "много" оружия и туннелей, которыми пользовались боевики.

Хан-Юнис непосредственно соседствует с Рафахом, который до недавнего времени был единственным каналом доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Но в пятницу кабинет министров Израиля принял решение открыть еще один пограничный переход с Египтом, а именно Керем-Шалом, для пропуска гуманитарных грузов.

Отмечается, что Израиль обещал (в рамках соглашения об обмене заложниками) разрешить ежедневный проезд 200 грузовиков в Газу, тогда как Рафах способен пропускать только 100. Правительство Израиля отмечает, что Керем-Шалом будет открыт временно, до тех пор пока не будет увеличена пропускная способность КПП в Рафахе.

В ООН приветствовали решение Израиля. Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что "быстрое выполнение этого соглашения увеличит поток помощи", а "гуманитарное прекращение огня еще больше увеличит распределение этой помощи по сектору Газа".