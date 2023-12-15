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Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте

Президент Гайаны
Президент Гайаны Авторское право Dan Himbrechts/AAP IMAGE
By Euronews
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Лидеры Венесуэлы и Гайаны согласились не допускать роста напряженности и воздерживаться от любого насилия в решении территориального спора.

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Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али обсудили претензии Каракаса на провинцию Эссекибо. Спор за ее принадлежность продолжается с XIX века.

Мадуро и Али согласились не допускать роста напряженности и воздерживаться от любого насилия в решении территориального спора. Представители двух стран также договорились о создании специальной комиссии и встрече в Бразилии в течение последующих трех месяцев. 

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной обострился после того, как несколько лет назад в Эссекибо были открыты богатые месторождения нефти и газа.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум по вопросу Эссекибо. 95% проголосовавших высказались за присоединение этого региона.

Гайана осудила проведение плебисцита.

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