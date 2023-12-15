Симона Халеп: "Моя совесть чиста"

Суперзвезда румынского тенниса, которую отстранили от соревнований на 4 года за положительный допинг-тест, ожидает решения Спортивного арбитражного суда. Экс-первая ракетка мира утверждает, что никогда сознательно не принимала запрещённых веществ.

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Симона Халеп поднялась на вершину мирового тенниса, завоевав два титула Большого шлема. Но теперь экс-первой ракетке мира предстоит самая серьёзная битва в её жизни после того, как её признали виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил.

В этом выпуске программы "Интервью" румынская теннисистка рассказывает об апелляции в Спортивном арбитражном суде, своём психическом здоровье и вере в людей, а также о своей главной мечте – получить допуск к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Токунбо Салако, Euronews: Для вас это был нелёгкий год. Вас отстранили от теннисных турниров. Опишите, если можете, в каком вы сейчас состоянии?

Симона Халеп: На самом деле прошло уже больше года, и каждый день был очень болезненным, напряжённым и травмирующим, потому что я знаю, что не сделала ничего плохого, мои анализы всегда были чистыми. Я была потрясена, когда получила письмо о том, что в моче, взятой в качестве допинг-пробы, нашли запрещённый препарат (используемый для лечения анемии кровяной допинг-агент роксадустат – Euronews).

Причём было выявлено крайне низкое содержание вещества. Я всегда была против допинга, и я громко говорила об этом, так что мне даже в голову не приходило делать нечто подобное. Это было потрясение. Я пыталась обуздать эмоции, потому что мне было очень тяжело. И тот факт, что разгорелся публичный скандал, очень сильно повлиял на моё психическое здоровье, это точно.

Euronews: Неудивительно, что вы получили огромную поддержку в Интернете, ведь вы одна из самых популярных спортивных звёзд в мире, но были и негативные комментарии. Как вы на это реагировали?

Симона Халеп: Да, поддержка была потрясающей. Болельщики выражали безоговорочную поддержку, а это очень много значит – видеть, что ты не одна. Даже если как спортсменка я переживаю худший момент в своей жизни, я знаю, что моя совесть чиста. Я получила тонны сообщений со словами поддержки, и самое главное, что мне никогда не высказывали в лицо негатив. Люди были доброжелательными, и это дало мне силы продолжать бороться каждый день, чтобы восстановить репутацию и доказать, что я не сделала ничего дурного.

Мои соперники также выразили свою поддержку, и я очень ценю это. Мы сражаемся на корте, а когда ты в беде, они протягивают тебе руку. То же самое с легендами тенниса. Я ощущала сильную поддержку. Многие публично говорили обо мне, и опять же это значит очень много.Их поддержка была всеобъемлющей, и это здорово. Это помогает мне оставаться сильной в эти трудные времена и защищать моё доброе имя.

Euronews: Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заявило, что три разных экспертных группы утверждают что вы намеренно принимали препарат, улучшающий спортивные результаты. Что вы ответите на это?

Симона Халеп: Да, они так сказали. Но совершенно ясно, что это была контаминация. За три дня до положительного теста пробы крови и мочи были отрицательными. Потом мне сказали, что было выявлено очень малое количество этого запрещённого вещества,и за эти три дня я не могла принимать допинг. Я вообще никогда не собиралась делать что-то подобное. Это неуважение по отношению к этому виду спорта, а я посвятила теннису всю свою жизнь. У меня есть принципы, поэтому я не думала жульничать.

Тут хотелось бы отметить две вещи. Во-первых, это ситуация заражения запрещённым веществом. Во-вторых, обратите внимание на анализы крови. Я сдавала много анализов, и все они были отрицательными. То есть в моей крови никогда не находили запрещённых веществ. Это важные моменты. Поэтому я чувствую себя уверенно, когда речь идёт о Спортивном арбитражном суде.

Euronews: А в целом вы доверяете процессу?

Симона Халеп: Да, но думаю, что для профессионального спортсмена, это слишком долго. Я смирилась с тем, что ничего не могу с этим поделать, и теперь с нетерпением жду февраля, когда, наконец, будет вынесено окончательное решение по апелляции.

Звезда тенниса Симона Халеп беседует с Токунбо Салако в Париже. Euronews

Euronews: Критика звучала не только в ваш адрес, но и в адрес вашей команды. В частности, это касается Патрика Муратоглу, которого называют самым популярным тренером в теннисном мире. Недавно он заявил, что признаёт свою ответственность. "Да, наша техническая команда совершила ошибку", – сказал он. Коллагеновый порошок, который вы принимали, оказался загрязнённым. Каковы сейчас ваши отношения?

Симона Халеп: Да, он так сказал. Хотелось бы, чтобы он сделал это немного раньше. Я уже давно перестала сотрудничать с Теннисной академией Муратоглу. Понимаете, когда я оказалась в этой ситуации, мне было очень трудно, потому что я всегда доверяла своим людям, всем, с кем я работала и работаю. Я чувствовала, что в атмосфере доверия у тебя больше шансов выложиться на полную. Я всегда была открыта для того, чтобы учиться у других. Именно поэтому вы нанимаете людей, вам нужна информация, вы хотите быть лучше. Так что я всегда доверяла людям, и сейчас моё доверие немного подорвано. И в будущем я не знаю, смогу ли я снова доверять. Наверное, мне придётся учиться, потому что это мой жизненный принцип: если вы с кем-то работаете, вы должны доверять этому человеку.

Euronews: А когда вы в последний раз разговаривали?

Симона Халеп: Примерно несколько месяцев назад.

Euronews: Если Арбитражный суд (СAS) примет решение не в вашу пользу, поставит ли это крест на вашей карьере?

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Симона Халеп: Думаю, да, потому что пропустить 4 года – это очень много, по крайней мере, в моём возрасте.Я не знаю, каково будет спортсмену, который занимался теннисом каждый день на протяжении 25 лет, который посвятил свою жизнь теннису. Это будет катастрофа. Если подтвердится дисквалификация на 4 года, я не знаю, как к этому относиться. Наверное, моя карьера на этом завершится, причём из-за того, в чём нет моей вины, это ещё более чудовищно.

Euronews: Вы остаётесь национальным героем в родной Румынии и за её пределами. Многие люди будут смотреть это интервью, в том числе молодые ребята. Что бы вы хотели им сказать?

Симона Халеп: Я могу сказать только одно: не ограничивайте себя в мечтах. Я думаю, это самое важное – представлять, как ты берёшь трофеи. Конечно, никогда не знаешь, как жизнь повернётся, но если ты посвящаешь себя спорту, но если ты посвящаешь себя спорту, если ты усердно работаешь и у тебя есть страсть, большая страсть к этому виду спорта, я думаю, однажды ты сможешь завоевать эти трофеи. Мне это удалось, и я могу поделиться этим опытом. Нужно набраться смелости, чтобы поверить в себя и идти вперёд. Я знаю, бывают трудные дни, и не хочется никуда идти. Ты чувствуешь усталость, даже изнеможение, порой у тебя депрессия. Но если ты заставляешь себя выйти на корт в такие дни, то прогресс будет огромным. И я желаю им удачи и веры в себя, нужно быть уверенным внутри.

Euronews: Напоследок заглянем в будущее. Если решение Спортивного арбитражного суда будет в вашу пользу, вы вернётесь в Париж, возможно, на Олимпиаду?

Симона Халеп: Конечно. Это моя мечта! Я знаю, что шансы на это невелики, но я мечтаю об этом, вообще Париж – город моей мечты. Я выиграла здесь "Ролан Гаррос", когда была юниоркой, так что здесь всё начиналось, и будет потрясающе вернуться на корт, несмотря ни на что. Но я просто хочу быть на корте, потому что там мне место, и я чувствую, что хочу вернуться.