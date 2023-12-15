Испания: трубочисты идут в ногу со временем

By Euronews

В Испании на фоне отказа от ископаемого топлива все большую популярность приобретают экокамины, а с ними возвращаются и трубочисты

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Анхель Вильчес бросил свою старую работу во время пандемии, чтобы стать трубочистом. С тех пор заказы его компании постоянно растут.

Анхель Вильчес, трубочист: "Сейчас, когда наступают холода, телефон просто разрывается. Мы едва успеваем".

Старинное ремесло, увековеченное во многих фильмах, пришло в 21 век.

Анхель Вильчес:"О прошлом напоминает знаменитый фильм о Мэри Поппинс, в котором трубочист поднимается на крышу. Сегодня все по-другому".

Всего 20 лет назад в Испании в этом секторе работало около десятка компаний. Сегодня их около 200, при этом 50 были созданы за последние четыре года.

Анхель Вильчес: "После карантина, а затем и войны в Украине, использование биотоплива значительно активизировалось. И если раньше люди покупали экокамины скорее для красоты, сейчас они все чаще применяют их как средство экономичного обогрева своих домов".

Сейчас, по разным оценкам, в Испании насчитывается до 1000 трубочистов, хотя многие из них работают без лицензии. После пандемии бизнес по продаже каминов на биотлопливе и пеллетных котлов вырос в Испании более чем на 30%.

Хайме Веласкес, Euronews: "Продажи каминов резко возросли не только из-за роста цен на электроэнергию, но и из-за перехода к более экологичному образу жизни".

Камины не только дают тепло и создают особую атмосферу в домах, но и позволяют их владельцам отказаться от использования ископаемого топлива.

Игнасио Ламелас, менеджер группы Calor:"Люди больше заботятся об окружающей среде и не потребляют ископаемое топливо. И они все чаще переходят на чистое электричество, на солнечные батареи или на биотопливо".

Камины и трубочисты снова в моде, ведь ничто не дает дому больше тепла, чем хороший огонь.