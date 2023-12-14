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Австралийке, отсидевшей в тюрьме 20 лет за убийство своих детей, отменили приговор

Кэтлин Фолбигг
Кэтлин Фолбигг Авторское право Dean Lewins/AAP IMAGE
By Euronews
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Судебная ошибка обернулась для Кэтлин Фолбигг 20 годами тюремного заключения. Теперь приговор отменен, и женщина может потребовать компенсацию.

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Австралийский суд отменил все приговоры Кэтлин Фолбигг, вынесенные 20 лет назад по обвинению в убийстве своих четырех детей. Доказательством тогда послужили косвенные улики, в частности, дневник женщины. Сама она всегда заявляла о своей невиновности.

Фолбигг провела в тюрьме двадцать лет. Ее освободили полгода назад после того как генетики и иммунологи пришли к выводу, что дети умерли от естественных причин. В ходе новой судмедэкспертизы были обнаружены мутации генов, которые могут вызывать остановку сердца и эпилепсию. 

Отмена приговоров дает Фолбигг возможность добиться компенсации за незаконное заключение.

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