Австралийке, отсидевшей в тюрьме 20 лет за убийство своих детей, отменили приговор

By Euronews

Судебная ошибка обернулась для Кэтлин Фолбигг 20 годами тюремного заключения. Теперь приговор отменен, и женщина может потребовать компенсацию.

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Австралийский суд отменил все приговоры Кэтлин Фолбигг, вынесенные 20 лет назад по обвинению в убийстве своих четырех детей. Доказательством тогда послужили косвенные улики, в частности, дневник женщины. Сама она всегда заявляла о своей невиновности.

Фолбигг провела в тюрьме двадцать лет. Ее освободили полгода назад после того как генетики и иммунологи пришли к выводу, что дети умерли от естественных причин. В ходе новой судмедэкспертизы были обнаружены мутации генов, которые могут вызывать остановку сердца и эпилепсию.

Отмена приговоров дает Фолбигг возможность добиться компенсации за незаконное заключение.