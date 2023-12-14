Число военных преступлений против детей растёт

Число военных преступлений против детей в 2022 году стало самым высоким за всё время отчётности, а в 2023 году неизбежно ещё возрастёт. Отчёт НПО Save the Children.

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Организация Save the Children сообщает, что ожидается рост числа детей, пострадавших в результате конфликтов. Ежегодный отчёт о том, как отражается война на детях, отмечает ухудшение ситуации, и это при том, что ещё не учитываются преступления в связи с боевыми действиями в Израиле и в секторе Газа.

По данным НПО, в 2022 году в зонах конфликтовв пределах 50 км от мест боевых действий проживало 468 млн детей (каждый шестой на планете). С некоторыми колебаниями это значительная тенденция к росту за последнее десятилетие.

В отчёте говорится, что число серьёзных нарушений, совершённых в отношении детей во время войны, в прошлом году выросло на 13%, это самый высокий показатель с 2005 года. Речь идёт 27 638 зарегистрированных случаях, 8 647 из них были сопряжены с убийствами и увечьями детей, а вербовка детей-солдат возросла на 20% и достигла 7610.

В отчёте НПО говорится, что истинные цифры могут быть еще выше, поскольку многие случаи сотаются незарегистрированными.