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Япония, Великобритания и Италия совместно разработают истребитель нового поколения

Министры обороны трёх стран — Минору Кихара, Грант Шаппс и Гвидо Крозетто — договорились о создании организации, которая будет отвечать за разработку нового истребителя
Министры обороны трёх стран — Минору Кихара, Грант Шаппс и Гвидо Крозетто — договорились о создании организации, которая будет отвечать за разработку нового истребителя Авторское право David Mareuil/2023 Anadolu Agency / Pool
By Euronews
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Министры обороны Японии, Великобритании и Италии договорились о создании организации, которая будет отвечать за разработку истребителя нового поколения. Соглашение подписано в Токио.

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Япония, Италия и Великобритания подписали в Токио соглашение о совместной разработке истребителя нового поколения.

О планах по созданию боевого самолета в рамках программы Global Combat Air было объявлено в декабре прошлого года.

Консорциум, сформированный японской Mitsubishi Heavy Industries Ltd., британской BAE Systems Plc и итальянской Leonardo S.p.A., планирует завершить проектные работы к 2027 году.

Новый истребитель заменит Eurofighter Typhoon, находящийся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании и ВВС Италии, а также Mitsubishi F-2, который используют японские Силы самообороны.

Это первое соглашение Японии по разработке оборонного оборудования с другой страной, помимо её близкого союзника - Соединенных Штатов.

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