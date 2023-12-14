Палата представителей США проголосовала за начало расследования по импичменту Джо Байдена

By Euronews

Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, против проголосовали 212. В Белом доме обвинения в адрес президента называют безосновательными и политически мотивированными.

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Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, проголосовала за начало расследования по импичменту президента Джо Байдена.

Сообщается, что республиканцы единодушно поддержали решение, хотя пока не удалось найти доказательств нарушений со стороны президента-демократа.

Расследование ведется с целью выяснить, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Критики нынешнего президента США заявляют, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

В Белом доме обвинения называют необоснованными и политически мотивированными.