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TESLA отзывает 2 млн автомобилей

Пока не ясно, коснётся ли отзыв машин за пределами США
Пока не ясно, коснётся ли отзыв машин за пределами США Авторское право Noah Berger/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Компания будет бороться со злоупотреблениями в использовании «автопилота»

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TESLA отзывает 2 миллиона автомобилей — почти все машины из проданных в США. Производитель принял такое решение после комплексного расследования ряда аварий.

Компания собирается обновить программное обеспечение, чтобы исключить злоупотребления в использовании автопилота: TESLA заявляет, что хотя её система именно так и называется, на самом деле она должна лишь помогать водителю, а не заменять его. Но многие владельцы электромобилей это игнорируют.

Пока не ясно, коснётся ли отзыв машин. проданных за пределами США.

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