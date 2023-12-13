TESLA отзывает 2 млн автомобилей

By Euronews

Компания будет бороться со злоупотреблениями в использовании «автопилота»

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TESLA отзывает 2 миллиона автомобилей — почти все машины из проданных в США. Производитель принял такое решение после комплексного расследования ряда аварий.

Компания собирается обновить программное обеспечение, чтобы исключить злоупотребления в использовании автопилота: TESLA заявляет, что хотя её система именно так и называется, на самом деле она должна лишь помогать водителю, а не заменять его. Но многие владельцы электромобилей это игнорируют.

Пока не ясно, коснётся ли отзыв машин. проданных за пределами США.