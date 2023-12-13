Лидеры Европы обещают не ослаблять поддержку Украины

By Euronews

В повестке Европейского Совета — выделение 50 миллиардов евро в виде грантов и займов для Киева

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Премьер-министр Норвегии обещает продолжать поддержку Киева: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло в рамках турне, в ходе которого он старается не допустить сокращения помощи своей воюющей стране.

Одним из главных препятствий для Киева остаётся позиция Венгрии и её премьер-министра Виктора Орбана, который неоднократно заявлял о том, что будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«У него нет никаких причин блокировать членство Украины в ЕС. Я попросил его назвать мне одну причину. Не три, пять или десять — одну причину. Я жду ответа».

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заседания Совета ЕС в Брюсселе предупредил о последствиях сокращения поддержки Украины; по его словам, Владимир Путин рассчитывает как раз на это, и его расчёт может оправдаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон, принимая в Париже премьер-министра Словении, призвал государства ЕС на заседании Европейского совета гарантировать безоговорочную поддержку воюющей стране.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Наши страны полны решимости поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы вместе донесём это послание Европейскому совету, чтобы союз оказал Украине полномасштабную и долгосрочную поддержку».

В повестке Европейского Совета, который пройдёт в четверг и пятницу, выделение 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и займов для Киева.