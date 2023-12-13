Лучшее из Катара-2023: соколы, геймеры и корейское барбекю

От поиска жемчуга на морском дне до индонезийского театра и корейского барбекю – мы вспоминаем лучшее из программ "Катар 365" в 2023 году.

РЕКЛАМА

2023 год подходит к концу, и команда программы "Катар 365" вспоминает некоторые из самых ярких моментов этого года. Начнем с незабываемых кулинарных впечатлений. Лайла Хумайра была в восторге от южнокорейского барбекю и поняла, почему его популярность растет. А Аадель Халим отправился в кулинарный тур по Катару с местным фуд-блогером Рейчел Моррис.

В 2023 году команда исследовала древние традиции, некогда популярные в регионе. Лайла Хумайра встретилась с мастером плетения Саду, который сохраняет ремесло, обучая ему новые поколения.

Шарлотта Дубенский отправилась на лодке к побережью полуострова с одним из последних в Катаре ловцом натурального жемчуга и нашла крупную жемчужину. Аадель провел некоторое время с катарским сокольничим, который делится своей страстью и знаниями с сыновьями.

Программа "Катар 365" всегда полна разнообразных культурных событий. В Катаре несколько месяцев назад была проведена инициатива "Годы культур", и Лайла побывала на фантастическом представлении индонезийского театра под названием Hayati.

Мы также познакомились с субкультурой гиков и геймеров: Аадель посетил уникальное мероприятие Geekend. Слет, проходящий раз в два года, позволяет геймерам, любителям аниме и косплеерам собраться вместе и оторваться по полной.