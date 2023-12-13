Немецкие прокуроры обвинили 27 человек в попытке госпереворота

By Euronews и AP

Девять подозреваемых обвиняются в принадлежности к террористической организации, целью которой является "насильственное уничтожение существующего государственного строя в Германии".

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Немецкие прокуроры выдвинули обвинения в терроризме против 27 человек, среди которых принц-самозванец и бывший ультраправый депутат. По версии следствия, они заключили заговор, чтобы свергнуть правительство. О заговоре стало известно год назад, последовали аресты.

Обвинительный акт против 10 подозреваемых был подан 11 декабря в государственный суд во Франкфурте. По правилам немецкой правовой системы, теперь суд должен решить, начнется ли процесс и когда.

Девять граждан ФРГ обвиняются в принадлежности к террористической организации, основанной в июле 2021 года с целью "насильственного уничтожения существующего государственного строя в Германии".

По словам прокуроров, обвиняемые верили в "конгломерат конспирологических мифов", включая идеологию рейхсбюргеров и QAnon, и были убеждены, что Германией управляет теневое правительство.

Приверженцы движения рейхсбюргеров отвергают послевоенную конституцию Германии и призывают к свержению правительства, а QAnon — это глобальная теория заговора, уходящая корнями в США.

Девять подозреваемых также обвиняются в "подготовке государственной измены".

Среди них Генрих XIII (принц Ройсс), которого группа якобы планировала назначить новым временным лидером Германии, судья и бывший депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Биргит Мальсак-Винкеманн, а также отставной десантник.

По словам прокуроров, группа планировала ворваться в Рейхстаг в Берлине и взять в плен законодателей. Она намеревалась вести переговоры об установлении порядка после переворота в первую очередь с Россией, как одним из союзников-победителей во Второй мировой войне.

По их словам, Ройсс пытался связаться с российскими официальными лицами в 2022 году, чтобы заручиться поддержкой России в реализации этого плана, и пока неясно, как она отреагировала.

Россиянка, которую называют Виталией Б., обвиняется в поддержке террористической организации: она якобы установила контакт с российским консульством в Лейпциге и сопровождала туда Ройсса.

Еще 17 предполагаемым членам группы были предъявлены отдельные обвинения в судах Штутгарта и Мюнхена, сообщили в прокуратуре.

Официальные лица неоднократно предупреждали, что ультраправые экстремисты — главная угроза внутренней безопасности Германии. Эта угроза была подчеркнута убийством регионального политика и попыткой нападения на синагогу в 2019 году. Год спустя ультраправые экстремисты, участвовавшие в акции протеста против пандемийных ограничений в стране, попытались взять штурмом здание парламента в Берлине и потерпели неудачу.

В мае пять человек предстали перед судом по отдельному делу о предполагаемом заговоре группы, называющей себя "Объединенные патриоты", которая, по мнению прокуроров, также связана с группировкой рейхсбюргеров, с целью совершить ультраправый переворот и похитить министра здравоохранения Германии.