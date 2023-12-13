COP28 в Дубае: компромисс достигнут, но довольны не все

By Euronews

Участники саммита в Дубае договорились сокращать потребление ископаемого топлива. Но в итоговом документе не прописан план поэтапного отказа от угля, нефти и газа.

РЕКЛАМА

Итоговый документ климатического саммита в Дубае участники СОР28 восприняли как работоспособный компромисс. Однако многие подчеркнули его недостатки, особенно в отношении формулировок, касающихся отказа от ископаемого топлива.

Джон Керри, спецпосланник США по вопросам климата:"Очевидно, что многие, очень многие люди здесь хотели бы более четкие формулировки топлива в это критическое десятилетие. Но мы знаем, что это был компромисс между многими сторонами".

Большинство малых островных государств уже несут тяжелое бремя из-за последствий, связанных с изменением климата. Представители этих стра разочарованы содержанием документа.

Анне Расмуссен, главный переговорщик по климату от Самоа:"Мы пришли к выводу, что необходимая коррекция курса не была обеспечена. Мы добились постепенного прогресса по сравнению с прежним подходом к проблеме. Однако, на самом деле, нам необходимо стремительно изменить наши действия и степень поддержки".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с пониманием отнеслась к опасениям островитян. При этом она сказала, что для ЕС соглашение COP 28 - это только отправная точка.

В итоговом документе COP 28 содержится призыв "отойти" от использования ископаемого топлива к 2050 году. Однако в тексте не говорится четко о поэтапном отказе от угля, нефти и газа.