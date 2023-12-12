Кибератака на украинского оператора связи

By Euronews

Украинский оператор связи "Киевстар" подвергся мощной кибератаке. Его ИТ-инфраструктура частично разрушена. Подозревается Россия.

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Украинский оператор связи "Киевстар" заявил, что подвергся мощной атаке хакеров. Эта компания обслуживает более 24 млн мобильных клиентов по всей стране.

Сайт оператора не работает, нет ни мобильной связи, ни Интернета. ИТ-инфраструктура "Киевстар" частично разрушена. Это первая атака такого масштаба.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту кибератаки, главным подозреваемым является Россия.

Компания не смогла сказать, когда сможет возобновить предоставление её услуг, отметив, что её специалисты работают с правоохранительными органами и специальными государственными службами над решением проблемы.

"Война с Россией имеет много измерений и одно из них - в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром "Киевстар" стал объектом масштабной мощной хакерской атаки, в результате чего связь и доступ в Интернет стали временно недоступны. Пока окончательно не ясны сроки восстановления услуг. Александр Комаров генеральный директор "Киевстар"

Из-за сбоя в сети мобильного оператора "Киевстар" в результате кибератаки в некоторых районах Киевской области не работает система оповещения.

"Мы столкнулись с массой проблем, - говорит эта киевлянка. - Невозможно подключить ребенка к онлайн-обучению, а он сейчас на карантине из-за ветряной оспы. Надо где-то ловить рабочие файлы, подключаться по возможности".

Monobank, один из крупнейших банков Украины, сообщил, что во вторник отбил массированную кибератаку.

В то же время Главное управление разведки Украины заявило, что провело успешную хакерскую операцию по заражению серверов Федеральной налоговой службы России вредоносным ПО. Сообщается, что в ходе операции были осуществлены проникновения на несколько центральных серверов и более 2300 региональных, что привело к нарушению связи внутри российской налоговой системы и уничтожению ее базы данных и резервных копий.

Москва не дала никаких немедленных комментариев по поводу какого-либо какого-дибо из упомянутых нападений, и эту информацию из независимых источников проверить не удалось.