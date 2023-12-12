В Бронксе обрушилось 7-этажное здание

By Euronews

В Бронксе частично обрушился 7-этажный дом - власти утверждают, что состояние здания не было аварийным

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В нью-йоркском районе Бронкс обрушился угол семиэтажного здания. В результате инцидента никто не погиб, два человека получили ранения.

Причины произошедшего выясняются. В здании, в котором расположены 47 квартир и 6 офисных помещений, проводился ремонт фасада, но власти утверждают, что его состояние не было аварийным.

В марте 2021 года в доме была проведена проверка, и его признали пригодным к эксплуатации.

Эвакуированных жильцов временно разместили в расположенной рядом школе.