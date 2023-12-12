Мьянма стала мировым лидером по производству опиума, обогнав Афганистан

By Euronews

Мьянма стала мировым лидером по производству опиумного мака, обогнав Афганистан, где талибы запретили его выращивание

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Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиумного мака, отобрав лидерство у Афганистана, где талибы в 2022 году ввели запрет на выращивание этого наркотика. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности.

Площадь посевов опиума в Мьянме за год увеличилась на 18% и превысила 47 тысяч гектаров, это рекордный уровень с 2001 года, - указывается в заявлении организации. Площади выращивания опиума увеличились в штатах Шан, Чин и Качин, где урожайность выросла на 16%, до 22,9 кг с гектара.

Как полагают эксперты, производство опиумного мака в стране продолжит расти - к его выращиванию фермеров в отдаленных районах подталкивает политическая, социальная и экономическая нестабильность, укоторая установилась в Мьянме после военного переворота в феврале 2021 года.