Европейцы протестуют против мер жесткой экономии

By Euronews

В европейской столице Брюсселе состоялась массовая демонстрация. Ее участники возмущены снижением уровня жизни. Манифестанты требуют повысить зарплаты и пенсии.

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Тысячи людей из стран Евросоюза приняли участие в акции протеста в Брюсселе. Демонстранты призвали модернизировать сферу государственных услуг, повысить зарплаты и пенсии.

К манифестации призвала Европейская конфедерация профсоюзов, выступающая против возобновления Пакта стабильности и роста, действие которого было приостановлено во время пандемии. Его конечная цель - уменьшение долга и бюджетного дефицита стран членов Евросоюза.

Профсоюз утверждает, что восстановление Пакта стабильности и роста вынудит 14 государств ЕС сократить свои бюджеты на 45 миллиардов евро только в следующем году, что негативно скажется на уровне жизни населения.