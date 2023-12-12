Из Берлина в Париж можно добраться на ночном поезде

By Euronews

После многолетнего перерыва между столицами Германии и Франции снова начали ходить ночные поезда.

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Между Берлином и Парижем после девятилетнего перерыва снова начал курсировать ночной поезд.

Первый состав торжественно отправили министры транспорта Германии и Франции Фолькер Виссинг и Клеман Бон.

Пока поезда будут отправляться с берлинского вокзала три раза в неделю. С осени будущего года - каждый день. Время в пути составит четырнадцать часов.

Билеты на поездку в ближайшую неделю были распроданы за несколько минут после того, как они появились в интернете.

Минимальный тариф в шестиестном купе - 29 евро. Любителям более комфртных условий придется заплатить 180 евро.