Переговоры между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников могут возобновиться

By Euronews

Переговоры между Израилем и ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников могут начаться на следующей неделе, сообщают палестинские источники

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Переговоры между Израилем и ХАМАС о новой сделке по обмену удерживаемых боевиками заложников на палестинских заключенных могут начаться на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник, который отмечает, что ХАМАС требует полного прекращения огня и "не закрывает двери для гуманитарного перемирия на новых условиях".

По словам источника, "начал нащупываться пульс нового соглашения о перемирии в секторе Газа, однако сами переговоры еще не начались".

Число жертв среди населения Газы растет

Израиль тем временем продолжает военную операцию в секторе Газа, нанося удары по инфраструктуре боевиков, и отвергает призывы ряда стран и международных организаций о свертывании наступления.

Израильская авиация нанесла авиаудары по городу Рафах на юге сектора Газа. Их жертвами, по данным местных властей, стали по меньшей мере 20 человек.

Также сообщается о разрушениях и погибших в городах Джабалия, Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах.

По сведениям телеканала Al Mayadeen, израильская авиация нанесла серию ударов по лагерю для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Не менее 15 погибших в результате обстрела были доставлены в больницу.

Общее число погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта превысило 18 тысяч, сообщил подконтрольный ХАМАС Минздрав палестинского анклава.

США дистанцируются от применения фосфорных бомб

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома накануне заявил, что США встревожены информацией о применении Израилем американских боеприпасов с белым фосфором.

По данным газеты The Washington Post, журналисты которой провели анализ обломков ракеты и фотоснимков, Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрелов южной части Ливана в октябре. Издание отмечает, что в результате обстрела оказались сожжены по меньшей мере четыре дома, пострадали девять мирных жителей, трое из них госпитализированы.

Палестинские власти сообщали, что фосфорные боеприпасы применялись и в секторе Газа.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома:

"Я считаю важным напомнить, что белый фосфор действительно имеет законное военное назначение для освещения и сильного дыма для сокрытия передвижений. И очевидно, что в любой момент, когда мы предоставляем боеприпасы с белым фосфором другим военным, мы полностью ожидаем, что он будет использоваться в соответствии с этими законными целями".

По словам Кирби, США активно работают над возобновлением гуманитарных пауз, но возражают против полного перемирия, которое сохранило бы за ХАМАС контроль над сектором Газа.

Объемы гуманитарной помощи, которая поступает в Газу через КПП "Рафах" на границе с Египтом, после окончания перемирия сократились в 5 раз. Если раньше через пропускной пункт в анклав въезжало 500 грузовиков ежедневно, то с 1 декабря - только 100.