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В Софии демонтируют памятник Советской армии

София
София Авторское право BGBNT
By Euronews
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Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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После многих лет разногласий и протестов в столице Болгарии Софии начали демонтаж памятника Советской Армии. Причина сноса монумента, как объявили власти, плохое состояние скульптур, что представляет опасность для горожан.

Сообщается, что отреставрированные бронзовые фигуры по завершении работ разместят в музее.

Вопрос о демонтаже монумента поднимался с середины 90-ых годов. и стал наиболее острым после вторжения России в Украину.

Москва рассматривает демонтаж памятника в Софии как враждебный шаг Болгарии.

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