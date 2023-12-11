Алексея Навального увезли из колонии (куда - неизвестно)

By Euronews

Адвокатам российского оппозиционера сообщили, что его имя "больше не числится" в списках заключённых колонии во Владимирской области, в которой он отбывал срок.

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Шесть деней нет связи с Алексеем Навальным. В понедельник его адвокатам сообщили, что он "больше не числится" в списке заключённых ИК-6 Мелехово во Владимирской области. Куда увезли российского оппозиционера из колонии, где он отбывал срок, - сотрудники и исправительного учреждения говорить отказались. Об этом в своём микроблоге написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

За несколько часов до того он должен был присутствовать по видеосвязи на очередном судебном заседании по его искам к колонии. Но трансляция, как и в предыдущие дни, не состоялась.

В Белом доме заявили, что "глубоко обеспоены" в связи с тем, что местонахождение оппозиционера неизвестно.

Ранее 8 декабря адвокатам отказали в посещении своего подзащитного. Соратники выразили тревогу, усиленную тем, что, Навальному, по их словам, стало плохо в камере: возможно, у него случился голодный обморок.

47-летний Навальный находится за решёткой с января 2021 года. Он получил 19-летний срок по обвинению в экстремизме. Правозащитники и международное сообщество считают его политзаключённым, требуя от российских властей его немедленного освобождения.