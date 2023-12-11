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Бразилия: обрушение шахты грозит экологической катастрофой

Шахта вырыта под береговой линией, поэтому отступающий грунт уходит под воду
Шахта вырыта под береговой линией, поэтому отступающий грунт уходит под воду Авторское право Itawi Albuquerque/AP
By Euronews
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В бразильском Масейо произошло частичное обрушение заброшенной соляной шахты - затопление неразработанных участков месторождения грозит крупной экологической катастрофой

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В бразильском Масейо частично обрушилась заброшенная соляная шахта, подтвердив опасения местных властей.

Шахта вырыта под береговой линией, поэтому отступающий грунт уходит под воду. С конца ноября поверхность просела более чем на 2 метра.

Для людей опасности нет, так как район, в котором когда-то проживало 55 тысяч человек, полностью эвакуирован.

Но экологический риск существует: в случае затопления неразработанных участков месторождения огромное количество соли может попасть в прибрежную зону и грунтовые воды и разрушить местные экосистемы.

"Сегодня на шахте 18 произошел разрыв в секторе вдоль городской лагуны, - написал мэр Жоао Энрике Калдас на сайте X, ранее называвшемся Twitter. - Департамент по чрезвычайным ситуациям Масейо подчеркивает, что опасности для людей нет. Мы собираем дополнительную информацию и сообщим ее как можно скорее".

На кадрах, опубликованных бразильскими СМИ, видно, как в момент прорыва на шахте, расположенной в основном под лагуной, на поверхности воды бурлят большие коричневые пузыри.

В своем заявлении управляющая компания Braskem сообщила, что на шахте было обнаружено "нетипичное движение" и что она "продолжает сотрудничать" с властями.

Braskem, которая управляет 35 шахтами в Масейо, принадлежит Novonor, компании, ранее известной как Odebrecht, которая была замешана в масштабном коррупционном скандале в 2010-х годах.

Жизнь города Масейо с населением в один миллион человек была нарушена в 2019 году, поскольку жители района были вынуждены начать эвакуацию, после того как на улицах и в зданиях начали появляться трещины.

Район из 14 000 зданий превратился в городской призрак. Мэр предупредил, что в случае обрушения Масейо грозит "самая большая городская трагедия в мире".

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