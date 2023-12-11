Бразилия: обрушение шахты грозит экологической катастрофой

By Euronews

В бразильском Масейо произошло частичное обрушение заброшенной соляной шахты - затопление неразработанных участков месторождения грозит крупной экологической катастрофой

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В бразильском Масейо частично обрушилась заброшенная соляная шахта, подтвердив опасения местных властей.

Шахта вырыта под береговой линией, поэтому отступающий грунт уходит под воду. С конца ноября поверхность просела более чем на 2 метра.

Для людей опасности нет, так как район, в котором когда-то проживало 55 тысяч человек, полностью эвакуирован.

Но экологический риск существует: в случае затопления неразработанных участков месторождения огромное количество соли может попасть в прибрежную зону и грунтовые воды и разрушить местные экосистемы.

"Сегодня на шахте 18 произошел разрыв в секторе вдоль городской лагуны, - написал мэр Жоао Энрике Калдас на сайте X, ранее называвшемся Twitter. - Департамент по чрезвычайным ситуациям Масейо подчеркивает, что опасности для людей нет. Мы собираем дополнительную информацию и сообщим ее как можно скорее".

На кадрах, опубликованных бразильскими СМИ, видно, как в момент прорыва на шахте, расположенной в основном под лагуной, на поверхности воды бурлят большие коричневые пузыри.

В своем заявлении управляющая компания Braskem сообщила, что на шахте было обнаружено "нетипичное движение" и что она "продолжает сотрудничать" с властями.

Braskem, которая управляет 35 шахтами в Масейо, принадлежит Novonor, компании, ранее известной как Odebrecht, которая была замешана в масштабном коррупционном скандале в 2010-х годах.

Жизнь города Масейо с населением в один миллион человек была нарушена в 2019 году, поскольку жители района были вынуждены начать эвакуацию, после того как на улицах и в зданиях начали появляться трещины.

Район из 14 000 зданий превратился в городской призрак. Мэр предупредил, что в случае обрушения Масейо грозит "самая большая городская трагедия в мире".