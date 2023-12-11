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В Мексике прошёл забег Санта-Клаусов

Забег Санта-Клаусов
Забег Санта-Клаусов Авторское право ULISES RUIZ / AFP
By Euronews
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Сотни бегунов в рождественских костюмах приняли участие в ежегодном мероприятии в городском парке Гвадалахары.

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Сотни атлетов в костюмах Санта-Клауса и других праздничных персонажей приняли участие в ежегодном забеге в столичном парке Гвадалахары в Мексике.

Мероприятие под названием "Беги, Санта, беги" проводится не только ради развлечения, но и в целях благотворительности: выручка от продажи входных билетов и нарядов поступает в специальный фонд, благодаря которому рождественские подарки от Санта-Клауса получат дети из бедных семей и неблагополучных районов.

Поэтому и девиз у мероприятия соответствующий — "Бегу за улыбкой".

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