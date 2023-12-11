Женщина бросает вызов Путину

By Euronews

Кто будет противостоять Владимиру Путину на выборах президента России в будущем году? Среди возможных кандидатов - женщина, Екатерина Дунцова.

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Владимир Путин объявил в пятницу, что будет участвовать в российской президентской гонке, но с кем ему предстоит встретиться? Неизвестная доселе в политическом мире женщина бросает вызов российскому президенту.

Жительница города Ржева Екатерина Дунцова, 40-летняя журналистка и мать троих детей, несмотря на свой небольшой опыт в политике, намерена противостоять Путину на выборах, которые запланированы на 17 марта 2024 года.

Дунцова утверждала, что её послание о мире с Украиной, свободе для заключенных в тюрьму критиков правительства и России с "человеческим лицом", которая прислушивается к проблемам своих граждан, могут дать надежду тем, кто выступает против войны многолетней централизации власти и продолжающегося подавления инакомыслия. Связанные с этим риски она осознаёт:

"Начиная от признания иноагентом до заключения, конечно, в отношении себя я предполагаю, какие могут быть последствия", - говорит Дунцова, а на вопрос о том, какой будет Россия в случае её избрания, отвечает:

"Это прежде всего Россия с человеческим лицом, это Россия мирная, дружелюбная и готовая взаимодействовать со всеми на принципах уважения. И, прежде всего, это уважение должно распространяться на территорию нашей страны. Очень важно примирить людей, которые здесь проживают".

Выход во второй тур уже стал бы своего рода победой для Дунцовой: это показало бы, что у людей есть выбор, что рейтинг действующего главы государства не столь высок и не составляет 90% , как об этом говорится.

Группа под названием "Наш штаб" по поддержке демократических политиков с антивоенной позицией на выборах президента России создана несколькими активистами, которые считают, что есть смысл выдвинуть своих канди датов.Андрей Давыдов, координатор проекта "Наш штаб", говорит:

"Это единственный кандидат женщина, это единственный кандидат, который не замешан в... у которого нет, скажем так, бэкграунда работы во власти".

Выход Дунцовой во второй тур уже стал бы своего рода победой, но ряд аналитиков считают, что у неё мало шансов официально зарегистрироваться кандидатом, поскольку она может стать центром антипутинских настроений.

Дунцова заявила о своем выдвижении 16 ноября. Она выступает за прекращение боевых действий в Украине, проведение демократических реформ и освобождение политзаключенных. Ее поддержал проект "Наш Штаб", рекламные посты вышли в десятках телеграм-каналах, в том числе и в " Можем объяснить", связанном с Михаилом Ходорковским.

С 2003 года Екатерина Дунцова работает в СМИ Ржева, с 2006 по 2022 годы была главным редактором местной телестудии "РиТ", а с 2019 по 2022 быда депутатом городской думы.

Помимо Дунцовой, о намерении баллотироваться в президенты РФ заявили экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Гиркин, находящийся в настоящее время в СИЗО и Борис Надеждин от "Гражданской инициативы".

Среди возможных кандидатов называют также основателя "Яблока" Григорий Явлинский и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Спустя пять дней после заявления о выдвижении кандидатуры на выборы президента России, Екатерину Дунцову уже вызвали в прокуратуру, чтобы узнать о ее отношении к войне в Украине.