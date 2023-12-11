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Россия продолжает наступать по всему фронту, заявляют в ВСУ

Украинский танк виден в бинокль во время военных учений в Украине, среда, 6 декабря 2023 года.
Украинский танк виден в бинокль во время военных учений в Украине, среда, 6 декабря 2023 года. Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Joshua Askew
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Один из украинских командиров заявил, что армия его страны принимает "необходимые решения" для сохранения жизни военнослужащих и рационального использования боеприпасов.

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Россия продолжает вести наступательные действия по всей линии фронта в Украине, заявил в воскресенье командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

"Оперативная обстановка на востоке остается сложной", - написал он в Telegram. Противник не прекращает вести наступательные операции по всему фронту".

По словам Сырского, он и другие командиры на восточном участке фронта "тщательно проанализировали ситуацию и рассмотрели варианты дальнейших действий".

"Мы совместно приняли необходимые решения и меры по обеспечению устойчивости обороны, сохранению жизней наших солдат и рациональному использованию боеприпасов", - написал он в Telegram.

В воскресенье генерал Александр Тарнавский, командующий украинской оперативно-тактической группировкой войск "Таврия", заявил, что войска РФ уменьшили количество штурмовых действий на юго-востоке, отметив при этом увеличение числа авиаударов.

Он заявил, что ВСУ "продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку".

Зимние погодные условия усложняют продвижение на поле боя.

В понедельник рано утром Россия выпустила восемь баллистических ракет по Киеву, но все они были сбиты, сообщили украинские власти. Сообщается, что в результате атаки один человек получил осколочные ранения.

Ранее в декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия его страны "продвигается по всем направлениям" в Украине. Он добавил, что боевые возможности Киева "значительно снижены" после контрнаступления.

Euronews не смог подтвердить эти заявления.

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