Киев надеется на открытие переговоров о вступлении в ЕС

By Euronews

В четверг в Брюсселе стартует саммит ЕС. Лидеры сообщества должны принять решение по вопросу об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной. Венгрия выступает против.

РЕКЛАМА

Война на Ближнем Востоке и расширение Евросоюза. Эти темы в центре внимания саммита, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры ЕС должны решить вопрос об открытии переговоров о вступлении в сообщество Молдавии, Боснии-Герцеговины и Украины. Против начала переговоров с Украиной выступает Венгрия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что у Будапешта нет оснований противодействовать Киеву, поскольку Украина выполняет требования ЕС. Министр сказал, что даже думать не хочет о возможном отказе.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:"Я не могу себе представить, и не хочу говорить о тех разрушительных последствиях, которые произойдут, если Совет не примет этого решения. Не только по Украине, но и в более широком смысле, по вопросу расширения в целом".

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан и украинский лидер Владимир Зеленский пересеклись в Буэнос-Айресе. Политики присутствовали на инаугурации президента Аргентины. Ранее Орбан призвал лидеров ЕС не включать в повестку дня саммита вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.