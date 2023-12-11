Соблюдение прав человека в мире: прогресс и неудачи

By Euronews

В мире отмечают 75-ю годовщину со дня принятия Всеобщей декларации прав человека.

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ООН призывает мировых лидеров возродить дух Всеобщей декларации прав человека. Документ был принят 75 лет назад. Его основной принцип гласит: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах".

Декларация заложила основы важнейших стандартов в гуманитарной области в послевоенном мире и ознаменовала поворотный момент в современной истории. Однако и сейчас люди страдают из-за конфликтов, от нишеты, голода, угнетения и неравенства.

Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека:"Наряду с прогрессом, преобразившим многие наши общества, за последние 75 лет было также немало неудач в деле соблюдения прав человека. Сегодня мы живем посреди таких неудач. С беспорядком и страданиями, которые они порождают".

Миллионы людей, подчеркнул Фолькер Тюрк, невыносимо страдают на оккупированных палестинских террориториях, в Израиле, Судане, Украине, Мьянме и во многих других местах. Участники конференции ООН в Женеве почтили минутой молчания память жертв нарушений прав человека.