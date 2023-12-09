США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

By Euronews

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В поддержку документа высказались 13 из 15 членов СБ ООН

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США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный Объединенными Арабскими Эмиратами проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась от голосования.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что резолюция "оторвана от реальности". Кроме того Соединенные Штаты не удовлетворило то, что в документе отсутствует осуждение действий ХАМАС, а также подтверждение права Израиля на самооборону.

Палестина "продолжит стучаться в двери СБ ООН"

Представитель Палестины назвал этот день печальным в истории Совета Безопасности и пообещал продолжать стучаться в двери СБ ООН, пока он не проснется и не возьмет на себя ответственность, "прекратив эту преступную войну против палестинского народа".

Рияд Х. Мансур, постоянный наблюдатель при ООН от Палестины: "Сегодня был печальный день в истории Совета Безопасности. Тем, кто не способен видеть вещи так, как их следует видеть, и видят их по-другому, мы говорим, что не сдадимся. Мы будем продолжать наши усилия. Мы будем продолжать стучаться в двери Совета Безопасности, пока он не проснется".

В резолюции также содержится требование об освобождении всех заложников и призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву.