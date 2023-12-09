Международная коалиция поможет Украине вернуть депортированных детей

By Euronews

Первое заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей прошло в Киеве. За их депортацию Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина

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В пятницу в Киеве состоялось первое заседание Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей, созданной по инициативе Канады.

В ходе своего обращения к участникам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депортация - это одно из наиболее циничных преступлений этой войны и часть четкой геноцидной политики России.

Владимир Зеленский, Президент Украины: "Россия умышленно пытается уничтожить любую связь детей с Украиной, с их родственниками, с близкими. Детей учат лжи об Украине, лжи об этой войне. Детей отдают на незаконное усыновление - даже когда они сами говорят, что у них есть близкие здесь, в Украине".

Коалиция приняла совместное заявление, в котором пообещала приложить все усилия, чтобы не только вернуть украинских детей, но и помочь им адаптироваться, исправить то, что с ними сделала российская пропаганда, и привлечь к ответственности виновных российских чиновников.

Ордер на арест Путина

По официальным данным украинских властей, подтверждено более 19500 случаев незаконной депортации украинских детей в Россию. Возможно, эта цифра значительно выше. Российские СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в России Марию Львову-Белову называют невероятное количество "эвакуированных" украинских детей - 744 тысячи, но Киев считает эту цифру сильно преувеличенной. На данный момент удалось вернуть 387 детей.

Незаконная депортация украинских детей - именно то преступление, за которое президент России Владимир Путин (как и Львова-Белова) разыскивается Международным уголовным судом.